ମୁହଁରେ କାଳି, ବେକରେ ଚପଲ ମାଳ, ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଗାଁରେ ବୁଲାଇଲେ ଲୋକ, ଭୁଲିଗଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ୍‌

କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ଏଭଳି ଶାସ୍ତି।

ଅନୁଗୁଳ: ମାତ୍ର ୨ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ। ମହିଳାଙ୍କ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ କଲେ ଦେଲେ ଲୋକଲଜ୍ଜା। ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଚପଲ ମାଳ, ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ପୁରା ଗାଁରେ ବୁଲାଇଲେ ।

ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହଣ୍ଡପା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ଏଭଳି ଶାସ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏଭଳି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ମହିଳାଙ୍କ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ।

ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ୨୦୦୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ମିଶି ନିଷ୍ପତି ନେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭିଡିଓ କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ।

ମହିଳାଙ୍କ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେବଳ ଅପମାନ କରାଯାଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା। ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳି, ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିଲେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ।

ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।

