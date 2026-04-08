୪ ଦିନ ପାଇଁ ମରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମହିଳା! ହୋଶ୍ କୁ ଆସିବା ପରେ କହିଲେ ସେଠାରେ କ’ଣ କ’ଣ ଦେଖିଲେ
ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁପରେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଯାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରନ୍ତର ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ’ଣ ହୁଏ? କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରଲୋକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି?
ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର କାରୋଲିନାର ପାମେଲା ନାନ୍ସ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ସେହି ଦୁନିଆ ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ସେଠାରେ ଚାରି ଦିନ ବିତାଇବା ପରେ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାଟି ସିଧାସଳଖ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପରି ଲାଗୁଛି
ଏହି ଅଜବ ଘଟଣାଟି ୧୯୯୦ ମସିହାର। ସେତେବେଳେ ପାମେଲାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୨୨ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ।
ପାମେଲା ଏହାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଥିଲା। ପରଦିନ ସେ ବାଥରୁମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପରଲୋକରେ ସେ କ’ଣ ଦେଖିଲେ:
ୟୁନିଲାଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାମେଲା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା।
ସେ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଯଦି ପାମେଲାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ରଙ୍ଗ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବଳ ମାଂସ ଏବଂ ହାଡ଼ର ଏକ ଶରୀର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏକ ମୃତ ପୋଷା କୁକୁର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ:
ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରଟ୍ୱେଲର୍ ପୋଷା କୁକୁର ‘ହଲି’ ସହିତ ପୁନଃମିଳନ ହୋଇଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ପାମେଲାଙ୍କ ପେଟର ଧମନୀ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ କୁକୁରର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା:
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାରମର୍ମ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପାମେଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଆଜି ପାମେଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ଏବଂ ଭୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଘର ‘ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ’ ଅଛି।