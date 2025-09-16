ଜାଣନ୍ତୁ 69 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସେହି ମୁସଲିମ ଜନନୀଙ୍କୁ; ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେତେବେଳେ 3, କେତେବେଳେ 2… ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅନେକ ବୟାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ। ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଅନେକ ବୟାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କେତେ ସନ୍ତାନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ଇସଲାମ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏଠାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ବୟାନ ଜଗଦଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 25- 25 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ତଲାକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।
ଜଗଦଗୁରୁଙ୍କ ବୟାନ ଆସିବା ପରେ, ଆମେ ଯାଣିନାହୁଁ ଯେ, ଇସଲାମ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା କି ଭୁଲ। ଏବେ, ଆମେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ରେକର୍ଡ ଋଷର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 69 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।
69 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି
69 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ଋଷରୁ ଆସିଛି। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷର ଚାଷୀ ଫ୍ୟୋଦର ୱାସିଲିୟେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ 69 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି।
ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୭୨୫ ରୁ ୧୭୬୫ ମଧ୍ୟରେ, ମହିଳା ଜଣକ ୧୬ ଥର ଯମଜ, ୭ ଥର ତିନି ପିଲା ଏବଂ ୪ ଥର ଚାରି ଚାରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ମୋଟ ୬୯ ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ୨୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୭୮୨ ରେ ମସ୍କୋର ନିକୋଲସ୍କ ମଠ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଜନ୍ମର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲା।
ତେବେ ସେହି ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେ ମୋଟ ୮୭ ସନ୍ତାନର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ୬୯ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ୧୮ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।
ସେ କେତେ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ?
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ମହିଳା ଜଣକ ୬୯ ଥର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେତେ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ୨୭ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିବିସି ଏହା ଉପରେ ଏକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିବିସି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆମେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଅବଧିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ୨୭ ଥର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ।
୧୬ ଯମଜ → ୩୭ ସପ୍ତାହ
୭ ଥର 3 ସନ୍ତାନ → ୩୨ ସପ୍ତାହ
୪ ଥର ଚାରୋଟି ସନ୍ତାନ → ୩୦ ସପ୍ତାହ ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଟ ୧୮ ବର୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ।
ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ?
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କଥା କହୁଛୁ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ୬୯ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ଭାସିଲିଭଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କିଛି ସୂତ୍ର ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ଭାଲେଣ୍ଟିନା ୱାସିଲିୟେଭ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ୭୬ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏକ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ହୋଇପାରିବେ।
ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସାଧାରଣତଃ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 51 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ବୟସ ସହିତ ଡିମ୍ବାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଭୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବୟସ ସହିତ ଡିମ୍ବାଣୁରେ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଆପେ ଆପେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ, ମହିଳାମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ 1%। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ୪୨-୪୪ ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଗର୍ଭଧାରଣର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।