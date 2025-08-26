ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ୪ ବର୍ଷ କାଳ ଧରିକି ଶୋଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା-କାହାରିକୁ କହିବନି, ନହେଲେ..
ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ଧରି ଶୋଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତିନି ।
ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ସହ ୪ ବର୍ଷ କାଳ ରଖିଥିଲା । ଘରେ ଥିବା ତା’ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ନ କହିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ସ୍ୱେତଲାନା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀର ମମିଫାଇଡ କରାଯାଇଥିବା ଶରୀର ସହ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଉଥିଲା । ୪୯ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ଲାଦିମିର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱେତଲାନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମୃତଦେହକୁ ଏକ କମ୍ବଳ ଘୋଡାଇ ଘରକୁ ନେଇଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଘରେ ମୃତଦେହକୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ, କେହି ତା’ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେନି ।
ଏହାପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ସ୍ୱେତଲାନାଙ୍କ ଘରେ ୧୭ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷୀୟ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୧୧ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ପୁଅ ଥିଲେ । ସ୍ୱେତଲାନା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବାପାର ମୃତଦେହ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ନ କହିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯଦି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ । ଏହି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ।
ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସର ଚଢାଉ ପରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଘରୁ ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା । ଯାହାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମହିଳା ଜଣକ ଗୁଣିଗାରେଡି କରୁଥିଲେ ।