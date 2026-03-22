ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ! ବିମାନରେ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ମହିଳାଙ୍କ ଶବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ପରିବେଶ
ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ BA32 ରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ହଂକଂରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିବା ଏକ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ 22, 2026) ରେ ଘଟିଥିଲା। ଫକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡିବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନଟି ଏକ ଏୟାରବସ୍ A350-1000 ଥିଲା, ଯାହା ହଂକଂରୁ ଲଣ୍ଡନର ହିଥ୍ରୋ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିଲା।
ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପାଇଲଟମାନେ ବିମାନକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା କିମ୍ବା ହଂକଂ ଫେରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ, ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୃତଦେହକୁ ପାଇଖାନାରେ ରଖିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ବିକଳ୍ପକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘୋଡାଇ ବିମାନର ପଛ ଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା – ବିଶେଷକରି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ (ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ)।
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥରି ଉଠିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ବିମାନକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା।
ଘଟଣା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲା: ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ମହଲା ଗରମ ରହିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମୟ ବିତିବା ସହିତ, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାନର ପଛ ଭାଗକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା।
ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ଲଣ୍ଡନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ।
ବିମାନରେ ମୋଟ 331 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ; ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସି ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
ଏହି ବିଷୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ବିମାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଜଡିତ ମାମଲା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ:
ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଏହାକୁ ଖାଲି ସିଟ୍ କିମ୍ବା ସହଜରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଯଦି ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମୃତଦେହ ଏହାର ମୂଳ ସିଟ୍ରେ ରହିପାରେ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। 2013 ମସିହାରେ ‘ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍’ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର କେବଳ 0.3 ପ୍ରତିଶତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ।