ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ଉଠାଇବେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ ୧୧ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା।
ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା (PMMVY)। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା’ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ:
ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ତିନୋଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଟଙ୍କା ଗର୍ଭଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ସରକାର ମୋଟ ୧୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛନ୍ତି।
କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, pmmvy.wcd.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ ଅତି କମରେ ୧୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ୨୭୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ଏଥିରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।