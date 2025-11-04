ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଗଲା ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ, ଲାଗିଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍

ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟା ୧୦୦% ବୃଦ୍ଧି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ କେବଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିନାହିଁ ବରଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଏବଂ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏବଂ ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଲଗାତାର ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଫର ମିଳୁଛି।

ବେସଲାଇନ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତୁହିନ୍ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ କଲ୍ ପାଉଛୁ। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫି’ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାରାହାରି ଫି’ ବୃଦ୍ଧି ୨୫-୩୦ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି।”

ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ପସନ୍ଦ:

ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୧୨୫ ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ ଏବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। JSW ସ୍ପୋର୍ଟସର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଧିକାରୀ କରଣ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, “ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆମେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗର ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ଅଫର ପାଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ।”

ଜେମିମା ଏବେ ପ୍ରତି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୭.୫ ମିଲିୟନରୁ ୧.୫ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ।

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା:

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର। ସେ Nike, Hyundai, Herbalife, SBI, Gulf Oil, ଏବଂ PNB MetLife Insurance ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ୧.୫ ରୁ ୨ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ।

ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ:

ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର, ପେପ୍ସି, ପୁମା, ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

HULର MD ପ୍ରିୟା ନାୟାର କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କଠିନ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।”

ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏହାର ‘ଦାଗ୍ ଆଛେ ହେଁ’ ଅଭିଯାନରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରିଛି। “ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାଜୟ ଏବେ ଜଳି ଯାଇଛି, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଅଧିନାୟିକା,” ପୁମା ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଏବଂ ପେପ୍ସି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।

ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱୀକୃତି:

ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗତି କେତେ ଦିନ ରହିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

