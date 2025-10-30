(video) ବାପରେ ବାପ, କି ମାଡ଼… ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗଡ଼ାପଡ଼ା, ଚୁଟି ଟଣାଟଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମହିଳାଙ୍କ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ।

By Subhasmita Das

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ: ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ହରିଦ୍ୱାରର ପବିତ୍ର ହର କି ପୌଡିରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଏବଂ ଆରତୀ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ।

ନିକଟରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ହର କି ପୌଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମହିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାହାଭାରତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ବୁଧବାର ଘଟିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନେଇ ଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚୁଟି ଟଣାଟଣି, ବିଧା ଗୋଇଠାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେକିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ପାକରେ ଅନେକ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ମାଡପିଟ୍ କୁ ଅଟକାଉ ନାହାଁନ୍ତି।

ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଟି ଟାଣି ଟାଣି ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟଜଣେ ମହିଳା ପହଞ୍ଚି ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଝଗଡ଼ା: 

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆଚରଣ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।

ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହର କି ପୌଡି ଭଳି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆରତୀ କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଫଳରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିବେଶ ସ୍ଥଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ବିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହର କି ପୋଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନଜର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ କେତେକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ହର କି ପୋଡିର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ନଜର ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ହେଲେ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଠୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

