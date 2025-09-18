CHARIDHAM

“ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ… ମୋ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଦିଅର; ତା’ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟର ଫଟୋ ଉଠାଇ….

ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ପୋଲିସ ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୁଲମଖୋଲା ବୁଲୁଛି ।

By Jyotirmayee

ପାଟନା: ବିହାର ପାଟନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଝିଅର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ।

ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୨୦୨୩ରେ ପ୍ରାଣହରାଇଥିଲେ । କୁନି ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା । ଦିନେ ମା’ ଝିଅ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ଆସି ମହିଳଶଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ହାତ ମାରିଥିଲା । ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ।

ମହିଳା ଜଣକ ପାଟି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦିଅର ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଶାଶୁ-ଶଶୁରଙ୍କ କହିବା ପରେ ସେମାନେ କିଛି କହି ନ ଥିଲେ । ପରେ ମହିଳାଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରଧ୍ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା: ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ…

ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ଦୁର ଦାର, କି ମାଡ଼ ଲୋ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ…

ଦିଅର ବାରମ୍ବାର ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା । ପୀଡ଼ିତା ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ସହିଯାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଦାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି କୁନି ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମା’ ସହିପାରି ନଥିଲା ।

ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅକୁ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଘରେ ଥିବା କୁନି ଝିଅର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଫଟୋ ଦାଦା ଉଠାଉଥିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖି ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।

ଏହାପରେ ଦିଅରକୁ ପୀଡ଼ିତା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲା । ପରେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଥାନାରେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମହିଳା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା । ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା: ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ…

ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ଦୁର ଦାର, କି ମାଡ଼ ଲୋ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ…

(VIDEO)ଦେବଭୂମିରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିର କରାଳ କୋପ;…

ଦିଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳି ଘଟଣା, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ୨…

1 of 12,548