ଏହି ଦେଶର ମହିଳା ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ନୀଳ ଜିନ୍ସ, ନାଁ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଅବମାନନା କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ
ଏହି ଦେଶରେ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ବ୍ୟାନ୍!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ସାଧାରଣ। ହେଲେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ।
ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ, ନୀଳ ଜିନ୍ସ କେବଳ ପୋଷାକର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି।
ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା କୌଣସି ଛୋଟ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ଫ୍ୟାଶନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସରକାର କେବଳ କିଛି ଚୟନିତ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଟି ଅନୁମୋଦିତ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ଟି ଅନୁମୋଦିତ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ଶୈଳୀରୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି କେଶ ସଜ୍ଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କଟକଣାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସ୍କିନି ଜିନ୍ସ, ଫଟା ଜିନ୍ସ ଏବଂ ବଡ଼ି ପିୟର୍ସିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଆଚରଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିନ୍ସ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଳା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ।
ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ସ୍ମାରକୀ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଅସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।