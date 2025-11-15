ବଡ଼ ଖୁଲାସା: ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦିନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ମହିଳା? ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ…
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଧରି ନେଉଛୁ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । କାରଣ ସେମାନେ ହାଇଟରେ ଅଧିକ, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଦୌଡ଼ିବାରେ ବି ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଓଜନ ଉଠାଇବାରେ ମଙ୍ୟ ଅଧିକ ଚପଳ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ହାରାହାରି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି।
ଆମେରିକା, ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ହେଉ, ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: କାହିଁକି? ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର, ମନ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସରେ ଏପରି କ’ଣ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
୧. ମହିଳାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି – ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଟିକିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ନବଜାତ ପୁଅମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନବଜାତ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଟିର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି X କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ X ଏବଂ ଗୋଟିଏ Y କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ। Y କ୍ରୋମୋଜୋମ X ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଜିନ୍ କମ୍ ଥାଏ। X କ୍ରୋମୋଜୋମ ଡବଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ ଦେଇଥାଏ।
2-ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବ – ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟୋରନ୍ ହରମୋନ୍ ଥାଏ। ଏହି ହରମୋନ୍ ସ୍ୱରକୁ ଗଭୀର କରିଥାଏ, ଶରୀରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ତଥାପି, ଏହି ହରମୋନ୍ ସମୟ ସହିତ ଶରୀରକୁ, ବିଶେଷକରି ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ ଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଶରୀରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ ନାହିଁ ବରଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମହିଳାମାନେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ।
3- ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ – ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରୁଷମାନେ ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ତମାଖୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାଜ ସହିତ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ଘରର କାମରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ।
୪. ହୃଦୟ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ – ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (HDL)ର ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ହାରାହାରି HDL ସ୍ତର 60.3 mg/dL, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ମାତ୍ର 48.5 mg/dL। ଏହା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ।
୫. କର୍କଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ – ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ତନ, ଗର୍ଭାଶୟ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍, ଫୁସଫୁସ ବା ଲଙ୍ଗ ଏବଂ ଯକୃତ ବା ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘାତକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୁରୁଷମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି।