ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ୨ ମହିଳା ଚୋରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଏହି ୨ ମହିଳା ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍‌ରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଜଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ପୁଲ କୁଣ୍ଡ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ୧୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପଞ୍ଜାବ ମୋହାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ମୋହାଲିର ସେକ୍ଟର ୭୮ରେ ଏହି ଦୁଇ ମହିଳା ଏପରି ଚୋରୀ କରିଛନ୍ତି ।

CCTV visuals from Mohali Sector 78 show two girls arriving in a car at night, stealing flowerpots placed outside the boundary wall of a home. #GamlaChorni pic.twitter.com/1luLmbkXKh

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) November 14, 2023