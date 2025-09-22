ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମାସକୁ 2100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ…
ମାସକୁ 2100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ । ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ।
ହରିୟାଣା: ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହେବେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ । ହରିୟାଣା ସରକାର ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹2,100 ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବେ।
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଡିସି ବିଶ୍ରାମ କୁମାର ମୀନା ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଭ କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଚାଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦ୍ବାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ।
ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ
ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ବିବାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ, ଜଣେ ମହିଳାର ବୟସ 23 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମହିଳା ଜଣକ ହରିୟାଣାରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ବାସ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟତଃ, ମହିଳା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇ ନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଏବଂ ନିଃସହାୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଅକ୍ଷମତା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଲାଡଲି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, କାଶ୍ମୀର ପ୍ରବାସୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ହରିୟାଣା ବାମନ ଭତ୍ତା, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ?
ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କର୍କଟ, ହିମୋଫିଲିଆ, ଥାଲାସେମିଆ, କିମ୍ବା ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସହାୟତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରଳ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପରିବାର ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ନିଜେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣା ସରକାର ଆମର ମା, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୀନ ଦୟାଲ ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୨୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ମହିଳା (ବିବାହିତ ଏବଂ ଅବିବାହିତ), ଯାହାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପାରିବାରିକ ଆୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୨,୧୦୦ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।