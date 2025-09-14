ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି, ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହିଳା
ଆସନ୍ତା ମାସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ ସରକାର।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ ହେବ ମାଗଣା। ଫ୍ରିରେ ବସ୍ ରେ ଯାଇପାରିବେ ମା’ ଭଉଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।
ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନସାରା ବୈଧ ରହିବ। ଏହି କାର୍ଡ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଯାତ୍ରା କରିବା ସହଜ ହେବ। ଏହି କାର୍ଡକୁ DTCର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଡିଟିସି ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ କୌଣସି କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଡିଟିସି ପୋର୍ଟାଲରେ କେୱାଇସି କରାଯିବ। ଏହା ପରେ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ।
ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଶୁଳ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବି ମାଗଣା ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି।
ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ କ’ଣ: ଦିଲ୍ଲୀର ୧୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସହେଲି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ।
ଏଥିରେ ଧାରକଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ରହିବ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନ୍ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ (NCMC) ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ ସହିତ କେବଳ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ପରିବହନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଡକୁ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଟପ୍-ଅପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
କାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିବ: ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ୧୨ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକଣାର ଏକ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ DTC ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋନୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ KYC ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। KYC ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠିକଣାକୁ ପଠାଇବ।
ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ KYC ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଯଦି କାର୍ଡ ହଜିଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ: ହଜିଯାଇଥିବା କାର୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାରିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବଦଳ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡକୁ DTC ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭଡା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ (AFCS) ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦିଓ କାର୍ଡକୁ ଟପ୍-ଅପ୍ ପରେ ପରିବହନର ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ଲାଭ କେବଳ DTC ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ ପାଇଁ ସୀମିତ।