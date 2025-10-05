INDW vs PAKW: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଅଧାରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଗଲା ଅନ୍ଧକାର, ବନ୍ଦ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ (Video)

INDW vs PAKW: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଅଧାରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଗଲା ଅନ୍ଧକାର, ବନ୍ଦ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ (Video)
ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସାନା ବଗ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କଲମ୍ବୋ: ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଅଜବ କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଲମ୍ବୋ ପଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦେଖାଦେବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ୩୪ତମ ଓଭର ପରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ବଗ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ବିରତି ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନେକଥର କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସାନା ବଗ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ କୀଟପତଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କୀଟପତଙ୍ଗ ଖେଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଦଳ ଖେଳାଳି କୀଟପତଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ଫାତିମା ସାନା ମଧ୍ୟ ସମାନ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଶେଷରେ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏପରି ଘଟଣା ବିରଳ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା।
ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ୍। ସେ ୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ୩୨ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
Only in an #INDvPAK game! 😅
Play stopped due to too many insects on the field — insect spray out now! 🦟
Even nature wants to join the rivalry. 😂#CWC25 #Cricket pic.twitter.com/W7U8WwkwOI
— Rana Ahmed (@RanaAhmad056) October 5, 2025