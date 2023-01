ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମହିଳା ରେସଲର, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଭେଟେରାନ୍ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢାଇଥିବା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭାରତୀୟ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ୍(WFI) ବିରୋଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନୁହେଁ, ଅନେକ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରେସଲିଂ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ବ୍ରିଜ ଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।

ଏଥିରେ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ସାକ୍ଷୀ ମଲିକ୍‌, ବିନେଶ ଫୋଗେଟ୍ ଏବଂ ସରିତା ମୋର୍ ଭଳି ରେସଲର ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଜନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଭେଟେରାନ ରେସଲରମାନେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

Delhi | Wrestlers, including Olympians Bajrang Punia & Sakshee Malikkh, protest against Wrestling Federation of India at Jantar Mantar

Bajrang Punia says, "Wrestlers don't want to tolerate the ongoing dictatorship. We'll hold a press conference b/w 3-4pm&reveal everything there" pic.twitter.com/vK9oEqkXFF

— ANI (@ANI) January 18, 2023