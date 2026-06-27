ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚକିତ କଲାଭଳି ତଥ୍ୟ
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୋରର ତୁଳନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡି ଚାଳନା କଥା ଆସେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହେଲେ, ଏହି କଥାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଯଦିଓ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିମ୍ ଏବଂ ଥଟ୍ଟାର ବିଷୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ଏବେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାହା ଉପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା।
ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୋରରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜୁନୋ ସ୍ମାର୍ଟଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ ୪.୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୫.୫ ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଡ୍ରାଇଭିଂ ତଥ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଟେଲିମେଟ୍ରି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍କୋର ୯୨.୮୬ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ପୁରୁଷ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ୯୨.୪୩ ସ୍କୋର ସହିତ ଟିକେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ସ୍କୋର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ ଲେବଲ୍ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ ଲଗାଇବା:
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଖରାପ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦକ୍ଷତା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦାୟୀ।
ଭାରତୀୟ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ହଠାତ୍, କଡ଼ା ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ଏବଂ କୌଣସି ବୈଧ କାରଣ ବିନା ଅତ୍ୟଧିକ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା।
ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି – ଯେପରିକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଶୀତକାଳୀନ କୁହୁଡ଼ି। ଯାହାକି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟ ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।
ତେଣୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।