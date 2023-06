ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଙ୍ଗକଙ୍ଗରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସୀୟ ମହିଳା ଏମର୍ଜିଂ କପ୍ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏ ଦଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ହଂକଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୩୪ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ଯୁବ ବୋଲର ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ମାତ୍ର ୨ ଓଭରରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଅଧା ଦଳ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୪ ରନ୍ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଅଲଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ୩ ଓଭରରେ ୨ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାରସ୍ୱୀ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ମନ୍ନତ କାଶ୍ୟପ ୨-୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାବେଳେ ଟାଇଟାସ ସିଦ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧ ଟି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ।

3️⃣ Overs

1️⃣ Maiden

2️⃣ Runs

5️⃣ Wickets

For her outstanding bowling display, @shreyanka_patil bagged the Player of the Match award as India 'A' sealed a comprehensive win over Hong Kong 👍 👍

