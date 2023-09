ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖଡ଼ଗେ ଓ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ନେଇ ଜାରିରହିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜୀ। ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୦ମସିହାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଆଗତ କରିଥିଲେ।

ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଆମକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ୨୦୧୦ରେ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ‘ଦୁର୍ବଳ’ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଛିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲଢ଼ିପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବେ ନାହିଁ।

ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବାଛିବ ଏକଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦଳ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ସଶକ୍ତ ମହିଳା । ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି, ପଛୁଆ, ଏସଟି ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହା କହୁଛୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନୀୟମ’ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ।

VIDEO | "We respect the Leader of the Opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. President… pic.twitter.com/xOprf7wHpC

— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2023