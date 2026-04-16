କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶୃତି ନା ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର? ମହିଳା ବିଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ
'ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଧାରଣା ଥିଲା'
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବାକଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗକୁ ବେଶ୍ ଉଷ୍ମ କରିଦେଇଛି।
ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୋଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଲ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜନଗଣନା ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation) ନାମରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝୁଲାଇ ରଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ବିଲ୍କୁ ‘ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋଦୀ ନିଜର ଓବିସି (OBC) ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିତର୍କ ସମୟରେ ସେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
ଏହି ସମଗ୍ର ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ‘କୋଟା ଭିତରେ କୋଟା’। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ, ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ରେ ଓବିସି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମହିଳା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମାଜରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଦରକାର।
ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏକ ନିଆରା କଡ଼ାପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଜେପି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ‘ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ’ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ବିଲ୍ ଆଜି ପାସ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଲାଭ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବା ଉଚିତ, ନା କି ଦଶନ୍ଧି ପରେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାଲଟା ଜବାବ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଦୀ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ‘ଛଳନା’ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସଂସଦର ଏହି ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ।
ପରିଶେଷରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା କାର୍ଡକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ସମୟ କହିବ।