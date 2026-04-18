Women Reservation Bill : ୫୪୩ ସିଟ୍‌ରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନି ବିଲ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ପେଞ୍ଚ!

ଜନଗଣନା, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଓବିସି କୋଟା - ସଂସଦରେ ମହିଳାଙ୍କ ୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାଧା ସାଜିଛି ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ କାରଣ

By Priyanka Das

ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ‘ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ’ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଏହାକୁ ନିଜର ବଡ଼ ସଫଳତା କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୪୩ ଆସନରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ?

ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୫୪୩ରୁ ୮୧୬ କିମ୍ବା ୮୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଣା ଜନଗଣନା (୨୦୧୧) ଆଧାରରେ ଆସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପଥରେ ଥିବା ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:

୧. ନୂତନ ଜନଗଣନା: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ, ନୂତନ ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶେଷ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ।

୨. ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (Delimitation): ଜନଗଣନା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ସମୟସାପେକ୍ଷ, ଯାହା ବିନା ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।

୩. ଓବିସି (OBC) ସଂରକ୍ଷଣ ବିବାଦ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତରେ ‘ଓବିସି କୋଟା’ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦରେ କେବଳ SC ଏବଂ ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓବିସି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

କେବେ ମିଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ?

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୩୪ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଷ୍ଟକର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସହମତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବାଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।

 

