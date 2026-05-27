ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ! ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସିଟରେ ଏହି ଦଳର ମହିଳାମାନେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ
ନାରା ଲୋକେଶ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଡିପି (TDP) ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସିଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
Women Reservation : ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ଦଳ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି (TDP) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି।
ଟିଡିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନାରା ଲୋକେଶ ମହାନାଡୁ ଅଧିବେଶନରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ବିଲ ପାରିତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ନାରା ଲୋକେଶ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଡିପି ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସିଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବ। ଦେଶରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଲାଗୁ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଦଳ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି – ନାରା ଲୋକେଶ
ଟିଡିପିର ମହାନାଡୁ କନକ୍ଲେଭରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ଲୋକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମକୁ ଅଧିକ ମହିଳା ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଟିଡିପିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ। ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା।”
ନାରା ଲୋକେଶଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ: ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ
ନାରା ଲୋକେଶ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେଶ କହିଛନ୍ତି, “ଅନେକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଟିଡିପି (TDP) ସବୁବେଳେ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର, ଉଭୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଆସିଛି।”
ମହିଳାମାନେ ଶାସନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ: ଟିଡିପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି
ଲୋକେଶ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱର ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏ (NDA) ସରକାର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ ଆଣି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟିଡିପି ନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ମହିଳାମାନେ କେବଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସନ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
ଏନଟିଆର (NTR) ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ନାରା ଲୋକେଶ
ଟିଡିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏନ.ଟି. ରାମାରାଓ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ କିପରି ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ, ତାହା ଲୋକେଶ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ:
ଏନଟିଆର (NTR): ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମାବତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ: ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ, ଡିଡବ୍ଲୁସିଆରଏ (DWCRA) ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ‘ଦୀପମ୍’ ଯୋଜନା ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ।
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା
୨୦୨୪ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଦେଇ ଲୋକେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଡିପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୧୬୪ ସିଟ ଜିତି ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ହାସଲ କରିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ, ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଜବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ କୃଷକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ତନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି।