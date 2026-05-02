ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଦଳ ଘୋଷଣା ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Squad) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚୟନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅମିତା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ, ହରମନପ୍ରୀତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଦିନିକିଆ ଭଳି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା। ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶନିବାର ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଗଠନ ଉପରେ ରହିଛି ଯାହା ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ।
୨୦୨୬ ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ ୧୨ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତଥରର ବିଜେତା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମାପ୍ତି ହେବ।
ଏହି ଅବସରରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କହିଛନ୍ତି ଯେ,”ଲର୍ଡସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆମେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ସିଜନ୍; ଆମେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ହିଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଗତ ସିରିଜ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ) ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ଆମେ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନିଜ ଖେଳରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆମର ଏକ ଭଲ ସିରିଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶେଫାଳି ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ୟସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଏବଂ ରାଧା ଯାଦବ।