Women U19 WC 2023: ଶେଫାଳୀ-ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ଧମାକାଦାର ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆୟୋଜକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଅଧିନାୟକ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଓପନର ଶ୍ୱେତା ସେରାୱତଙ୍କ ଧୁଅଁଧାର ପାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ୫ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ୧୬ ଓଭର ୩ବଲ୍‌ରେ ୩ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ନିଜ ଚିରାଚରିତ ଶୈଳୀରେ ଆକ୍ରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୭ ଓଭରରେ ୭୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାରିଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ଶ୍ୱେତା ସେହରାୱତଙ୍କ ସହ ସେ ପ୍ରଥମ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ୭୭ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ । କେବଳ ୧୬ ଟି ବଲରେ ୯ ଚୌକା ଓ ୧ ଛକା ସହାୟତାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୪୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଯିବା ପରେ ଶ୍ୱେତା କମାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବା ସହ ରନ୍ ହାର ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ।

Vice-captain Shweta Sehrawat scored a superb 9️⃣2️⃣* off just 57 deliveries and bagged the Player of the Match Award 🙌🏻#TeamIndia off to a winning start in the #U19T20WorldCup with a 7️⃣-wicket victory against South Africa 👏🏻👏🏻

