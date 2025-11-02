ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ରନ; ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୯୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍…
ସେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ଯାଟରୁ ସର୍ବାଧିକ 87 ରନ..
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳକୁ ୨୯୯ ରନର ଟାର୍ଗଟ ଦେଲା ଭାରତ। କାମ କଲାନି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲିଙ୍ଗ। ମଇଦାନରେ ଛକା ଓ ଚଉକା ମାରିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି।
ଆଜି ନବି ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଲଢେଇ ଖେଳାଯାଉଛି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଟସ ପଡିଥିଲା ଓ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ ଜିତି ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ।
ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତର ୱିକେଟ ନେଇପାରିନଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ବୋଲର। ଭାରତ ତରଫରୁ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଓ ସେଫାଳୀ ବର୍ମା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୫୮ ଟି ବଲ ଖେଳି ୪୫ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ୮ଟି ଚଉକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଇଦାନରେ ଲଢିଥିଲେ ସେଫାଳୀ ବର୍ମା । ଦଳ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ୮୭ ରନ କରିଥିଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ଷ୍ଟାର ସାଜିଥିବା ଜେମିମା ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ୩୭ ଟି ବଲ ଖେଳି ୨୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।କ୍ୟାପଟେନ ହରମନପ୍ରୀତ ୨୦ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିପ୍ତୀ ଶର୍ମା ୫୮ ରନ କରିଥିଲେ।
ଖେଳ ଶେଷକୁ ରିଚା ଘୋଷ ଦମଦାର ୩୪ ରନ କରି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଆହୁରୀ ବଢାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତ ୭ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୯୮ ରନ କରିପାରିଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ମହିଳା ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏଯାଇଁ କେହି ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ ବିଜେତା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ ଦୁଇ ଥର ଫାଇନାଲ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ମ୍ଯାଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ କଡା ଲଢେଇ ଚାଲିଛି।