ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ …ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଆମର ବିଜୟ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ର ଉତ୍ସାହ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ। ରବିବାର ଦିନ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର DY ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (IND W vs SA W) ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱୋଲଭାର୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାପ ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ କାରଣ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ ଫାଇନାଲ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି: ଲୌରା ୱୋଲଭାର୍ଡ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରହିବ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆମକୁ କେବଳ ଆମର ମୌଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।”
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାଣ୍ଡଲା ମାଶିମ୍ବି ସର୍ବଦା ଦଳକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଧୀର ହେବାକୁ, ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ୱୋଲଭାର୍ଡଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭୟଭୀତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଖେଳିବା।
ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି: ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦଳ ଦୁଇଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଛି। ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ; ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।”