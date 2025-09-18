ବଳ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି Javelin Thrower ନିରଜ ଚୋପ୍ରା: World Championship 2025ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ ନିରଜ-ନଦୀମ
ଟୋକିଓର ଜାପାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ-ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବିଗିଡିଯାଇଛି । ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ।
ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ
ଟୋକିଓର ଜାପାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି, ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ୮୪.୫୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥ୍ରୋ ସହିତ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଏହି ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବେ।
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୋରେ ୮୪.୮୫ ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରୁପ୍ B ରେ, ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଥ୍ରୋ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, ୮୦ ମିଟର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ନଦୀମ୍ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଥ୍ରୋରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଏକ ଚମତ୍କାର ୮୫.୨୮ ମିଟର ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅର୍ଶଦ ନଦୀମ୍ କେବଳ ଥରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟ ଟୋକିଓର ଜାପାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
ନୀରଜ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୦ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଅର୍ଶଦ ୮୪.୬୨ ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୫୩ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।