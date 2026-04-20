ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ୪ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ: ବୋଲରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ

ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା

By Manoranjan Sial

ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ୪ ବିଧ୍ୱଂଶକାରୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ବୋଲରଙ୍କ ନିଦ। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚରେ କରିଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଇଅନ୍ ମୋର୍ଗାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବି ଡିଭିଲିଅସ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌।

୧: ଇଅନ ମୋର୍ଗାନ

ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଅନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍। ୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟାରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ୭୧ ବଲ୍‌ରେ ୧୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୧୭ଟି ଛକ୍କା ରହିଥିଲା। ଏକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୧୭ଟି ଛକ୍କା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାକୁ ୧୫୦ ରନ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା।

ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ…

CSK ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ…

୨: ରୋହିତ ଶର୍ମା

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୩ ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟେଡିୟମ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ୧୫୮ ବଲ୍‌ରେ ୨୦୯ ରନ୍‌ର ଅସାଧାରଣ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପାରିରେ ସେ ୧୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୬ଟି ଛକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୫୭ ରନ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା।

୩: ଏବି ଡିଭିଲିଅର୍ସ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବି ଡିଭିଲିଅର୍ସ ୨୦୧୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୋଧରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୪ ବଲ୍‌ରେ ୧୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୬ଟି ଛକ୍କା ରହିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୪୮ ରନ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା। ସେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ୩୧ ବଲ୍‌ରେ କରିଥିଲେ।

୪: କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଘାତକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୫ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୪୭ ବଲ୍‌ରେ ୨୧୫ ରନ୍‌ର ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୬ଟି ଛକ୍କା ଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ୭୩ ରନରେ ଜିତିଥିଲା।

ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ…

CSK ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ…

ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ରୋହିତ! ଷ୍ଟାର୍…

ମୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ହିଁ ଖେଳିବି..ଭାରତୀୟ…

