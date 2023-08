ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କିଣିବେ ନିଜର ଟିକେଟ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉଂସିଲ୍‌(ଆଇସିସି) । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯେତେବେଳେ କି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

ନୁଆ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ୯ ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କିଣୀପାରିବେ । ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଇସିସି ୱେବସାଇଟ୍ www.cricketworldcup.com/register ବ୍ୟତିତ ଅଫିସିଆଲ ଟିକେଟ୍ ପାର୍ଟର୍ର୍ସ ମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ । ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ନାଁ, ଠିକଣା ଦେଶ ଭଳି ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ହେବ । ପ୬ଥମ ଦିନ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ଟିମ୍‌ର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମେନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କେବଳ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

🎟️ #CWC23 Ticket sales

🔹 25 August: Non-India warm-up matches and all non-India event matches

🔹 30 August: India matches at Guwahati and Trivandrum

🔹 31 August: India matches at Chennai, Delhi and Pune

🔹 1 September: India matches at Dharamsala, Lucknow and Mumbai

🔹 2… pic.twitter.com/GgrWMoIFfA

— ICC (@ICC) August 15, 2023