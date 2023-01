ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ: ୨-୦ ଗୋଲରେ ସ୍ପେନକୁ ହରାଇଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଛି ଭାରତ । ଭାରତ ୨-୦ ଗୋଲରେ ସ୍ପେନକୁ ହରାଇଛି । ଅମିତ ରୋହିତାସ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଗୋଲ କରିଥିଲେ । ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ମୁକାବିଲା ।

