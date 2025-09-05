ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜଠାରୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବିଶ୍ୱ କପର ଟିକେଟ୍, ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ଘଟୁଛି ଏମିତି
ଏତିକି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବିଶ୍ୱ କପର ଟିକେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଚାରି ଦିନର ପ୍ରି-ସେଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେଟ୍ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ 249 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଚାରି ଦିନର ପ୍ରି-ସେଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଟିକେଟ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ କେବଳ 1.14 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା।
ପୂର୍ବରୁ, ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ଏତେ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୌହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଗୋଟିଏ ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।