ଭାରତକୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ! କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇବି ଭାରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ, ରିପୋର୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା!

ପାକିସ୍ତାନ ଖୁସିରେ ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ଖୁସି ରିପୋର୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ GDP ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ୧୪୭ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୬ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ୧୦୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ବିଭେଦ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା …

ସାମାଜିକ ସହଯୋଗର ଭୂମିକା: ପାକିସ୍ତାନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଭାବନା ଜୀବନର ସନ୍ତୋଷକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଉଦାରତା ଏବଂ ଦୟା: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦାନଶୀଳତା ସୂଚକରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୩୯.୨% ପାକିସ୍ତାନୀ ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତରେ ୩୫.୫%। ସେହିପରି, ୫୬.୯% ପାକିସ୍ତାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତରେ ୪୦.୭% । ଏହି ଦୟାଳୁତାର ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ସ୍ତରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରେ।

ଆଶା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ପ୍ରକୃତରେ, ଆଶା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭାରତ ପରି ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରାୟତଃ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବିପରୀତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଦେଶରେ, ଆଶା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ।

ଭାରତରେ ଖୁସିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ: ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭାରତର ରାଙ୍କିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଆୟ ଅସମାନତା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଭିଡ଼, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ ଚାପ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ରିପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ’ଣ: ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ଭଳି ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏହି ସର୍ଭେ କେବଳ ୩,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ କଭର କରେ। ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ।

