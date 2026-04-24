ମେଘ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍‌; ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅକ୍ସଜେନ ମାସ୍କ

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳପଥ

By Manoranjan Sial

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ରେଳପଥ। ମାଟିଠାରୁ ୪୦୦୦ ମିଟର ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଟ୍ରେନ୍‌। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଗ୍ନିଜେନ ମାସ୍କ। ଏପରି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଚୀନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ରେଙ୍ଗହାଇ-ତିବ୍ଦତ ରେଳ ଲାଇନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭ୍ରମଣର ସୁବିଧା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୨୧୨ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ରେଳ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁଠାରେ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ରେଳପଥର ଲମ୍ବ ୧୯୫୬ କିଲୋମିଟର। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ରତଟରୁ ୫୦୭୨ ମିଟର (୧୬୬୪୦ ଫୁଟ୍) ଅଟେ। Tanggula Pass ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପରି ଲାଗେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ୨୦ରୁ ୨୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।

RBI ଦେଲା ଝଟକ: Paytm Payments Bankର…

୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମରେ ମିଳୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍‌:…

୧୬୬୪୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା ଜମିର ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଯେତେ ରୋମାଞ୍ଚକ, ସେତେ ବିପଦଜନ୍ନକ ଅଟେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି। ଯାହା ଟ୍ରେନର ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସ୍ତରକୁ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ସିଟ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ ଆପେଇ ଖୋଲିଯାଏ।

ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ

ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅସଲି ସୌନ୍ଦର‌୍ୟ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। Qinghai–Tibet Railway ବେଇଜିଂ, ଶାଂଘାଇ, ଚେଙ୍ଗଡୁ ଓ ଶିନିଙ୍ଗରୁ ତିବ୍ବତର ବରଫ ଢକା ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଟ୍ରେନ୍‌ର ଝରକାରେ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ଧଳା ବରଫ ଢକା ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ।

ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ

ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନରେ ୩ ପ୍ରକାର ସିଟ ରହିଛି।

ସଫ୍ଟ ସ୍ଲିପର: ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧାଜନକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାବିନରେ ୪ଟି ବର୍ଥ, ଟେବୁଲ, ଟିଭି, ଲଗେଜ ସ୍ପେସ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉଟଲେଟ ରହେ। ଟିକେଟ୍ ଦର ପ୍ରାୟ ୧୧୪୪ ଯୁଆନ (ପ୍ରାୟ ୬୭୫୦ ଟଙ୍କା)।

ହାର୍ଡ ସ୍ଲିପର: ଏହାର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୭୨୦ ଯୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ ୪୨୫୦ ଟଙ୍କା)।

ହାର୍ଡ ସିଟ୍: ସବୁଠାରୁ ସସ୍ତା, ଟିକେଟ୍ ଦର ପ୍ରାୟ ୩୬୦ ଯୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ ୨୧୨୦ ଟଙ୍କା)।

You might also like More from author
More Stories

RBI ଦେଲା ଝଟକ: Paytm Payments Bankର…

୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମରେ ମିଳୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍‌:…

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ…

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ରାଘବ ଚଢ଼ା,…

1 of 28,739