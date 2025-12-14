World Largest Cave: ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା; ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲଠୁ ନେଇ ଲୁଚିଛି 50 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଲଗା ଦୁନିଆ
ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା; ଯାହା ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଏକ 40 ମହଲା କୋଠା ।
World Largest Cave: ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସୋନ ଡୁଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ, ଏହା ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଏକ 40 ମହଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବା । ଏହାକୁ କିଏ, କେବେ ଏବଂ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ।
ସୋନ ଡୁଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫା ଭିଏତନାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା 1991 ମସିହାରେ ଜଣେ କାଠକଟାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 2009 ମସିହାରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏହାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସୋନ ଡୋଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫା ୨୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଅନେକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ଏକ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ସୋନ ଡୋଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଭିଏତନାମର ଗ୍ରେଟ ୱାଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା କାର୍ବୋନିଫେରସ୍ ଏବଂ ପରମିୟାନ୍ ଚୂନା ପଥରରେ ଗଠିତ। ଗୁମ୍ଫାର ବୟସ ୨୦ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ପବନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବାହାର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୁମ୍ଫାର ୨୦୦ ମିଟର କାନ୍ଥ ପାର କରି ଦୁଇଟି ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତର ସମଗ୍ର ଗୁମ୍ଫା ସିଷ୍ଟମ ୬୫୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ।
ସୋନ ଡୋଙ୍ଗ କରିଡରର ଆୟତନ ୩୮.୪ କୋଟି ଘନ ମିଟର, ୯ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ୬୫୦ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ଏହା ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଯେ ଏକ ବୋଇଂ ୭୪୭ ଏହା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ବହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ପାଣିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସିଙ୍କହୋଲ୍ ଅଛି ଯାହା ଝରକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିଙ୍କହୋଲ୍ ତଳେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ 30 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ।
2010 ମସିହାରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର କେବଳ 30% କେବଳ ଏକ୍ସଫ୍ଲୋର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଋତୁରେ କେବଳ 1,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ 3,000 ଡଲାର ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଏ।