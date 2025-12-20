ଗଣିଲେ ବି ସରିବନି ଟଙ୍କା; ମାଲାମାଲ ହୋଇଯିବେ ଆପଣ, ଯଦି ହୋଟେଲ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କେବଳ ବିକନ୍ତୁ ଏହି ଖାଇବା…
ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରୁଛି ଏହି ଖାଦ୍ଯ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ରହିଛି। ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏମିତି ଏକ ଖାଇବା ରହିଛି ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ବର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସନସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଛି। ସେହି ଖାଇବାର ନାମ ହେଉଛି ପିଜା।
ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଖାଇବା କେହି ବିକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଚଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଜାର ଇତିହାସ…
ଆଧୁନିକ ପିଜା ୧୮ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର ନେପଲ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ରାସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଟମାଟୋ, ତେଲ ଏବଂ ଔଷଧି ସହିତ ଫ୍ଲାଟବ୍ରେଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଚାମଚ ବିନା ଖିଆଯାଉଥିଲା।
୧୮୮୯ ମସିହାରେ, ରୋଷେୟା ରାଫାଏଲ୍ ଏସ୍ପୋସିଟୋ ଇଟାଲୀୟ ପତାକାର ପ୍ରତୀକ ଟମାଟୋ, ମୋଜରେଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଣୀ ମାର୍ଗେରିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପିଜା ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ନେପଲ୍ସର ଆଣ୍ଟିକା ପିଜାରିଆ ପୋର୍ଟ ଆଲବା ୧୭୩୮ ମସିହାରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟୋର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୧୮୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି।
ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ପିଜା ଇଟାଲୀୟ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟପିଂ ସହିତ ସମାନ ଫ୍ଲାଟବ୍ରେଡ୍ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍, ରୋମାନ, ମିଶରୀୟ ଏବଂ ପାରସ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ।
୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ପିଜା ବଜାର ୧୫୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା। ନରୱେ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟବହାରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଯେ ପିଜା କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ।
ପିଜାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ପନିର ଟିକା ପିଜା, ପାଓ ଭାଜି ଓ ତନ୍ଦୁରୀ ପିଜା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପିଜା ରହିଛି।