ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଗିନିଜ ବୁକରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ନାଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ଆଫସିନ୍ ଏସମେଲଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଗିନିଜ ବୁକ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆଫସିନ୍ ଇସମାଇଲଙ୍କର ଲମ୍ବ ମାତ୍ର ୨ ଫୁଟ ୧.୬ ଇଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୬୫.୨୪ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ । ତେବେ ଆଫସିନଙ୍କ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ । ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କଲମ୍ବିଆର ଏଡୱାର୍ଡ ନିନୋଙ୍କ ନାଁ ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ୩୬ ବର୍ଷିୟ ଏଡୱାର୍ଡ ନିନୋଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୭୨ ସେମି ଥିବାବେଳେ ଆଫସିନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ୭ ସେମି କମ୍ ରହିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।

ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ର ଦୁବାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଫସିନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ମାପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଫସିନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ତିନିଥର ମାପ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ହିଁ ଆସିଥିଲା । ଆଫସିନ୍ ଦୁନିଆର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ।

We're delighted to introduce you to the world's NEW shortest living man, Afshin Ghaderzadeh! 🙌

Afshin was measured at our offices in Dubai, UAE earlier this week at 65.24 cm (2 ft 1.6 in) ✨https://t.co/eCaRi3lpuO

— Guinness World Records (@GWR) December 15, 2022