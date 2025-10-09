ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ QR Card: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ବ୍ୟବହାର; ବିଲ ପେମେଣ୍ଟ ଠୁ ସପିଙ୍ଗ୍ ହେବ ସହଜ

ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ QR Card । ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର । QR କାର୍ଡକୁ କିପରି ଡିକୋଡ୍ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ । ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ , ସପିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ 9 ଅକ୍ଟୋବର, 1874 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ସେବା ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆଗମନ ସହିତ, ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ (IPPB) ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ QR କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି କାର୍ଡକୁ ବିନା ପିନ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ , ସପିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ନାମ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ CIF ନମ୍ବର କାର୍ଡର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଏକ QR କୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି QR କାର୍ଡକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।

QR କାର୍ଡକୁ କିପରି ଡିକୋଡ୍ କରିବେ?

IPPB QR କାର୍ଡକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ

ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କ୍ୟାମେରା ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ

ତା’ପରେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରାକୁ QR କାର୍ଡରେ ଥିବା କୋଡ୍ ଆଡ଼କୁ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ

କୋଡ୍ ସ୍କାନ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ବ୍ୟାନର ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲିଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ କହିବ

ଆପଣ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଏହି QR କାର୍ଡକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

IPPB QR କାର୍ଡରେ ଥିବା କୋଡ୍ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ PIN କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ OTP ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆପଣ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP (ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ) ପଠାଯିବ। ଏହି OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। OTP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ବୈଧ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (OVD) ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।

QR କାର୍ଡ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ?

IPPB QR କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ IPPB ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। Google Play Store କିମ୍ବା Apple App Storeକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଏହା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍‌ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।

ଆପଣ ଆପ୍‌ରେ IPPB QR କାର୍ଡର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ଦେଖିବେ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।

