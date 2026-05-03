ଇତିହାସ ରଚିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଉଡ଼େଇଲା ବିଶ୍ଵର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍
Underwater Indian Flag: ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ରଚିଛି ଇତିହାସ । ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ୨୦୦ ଜଣ ବୁଡ଼ାଳିଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗର୍ବରେ ଫୁଲାଇ ଦେବ। ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ‘ତ୍ରିରଙ୍ଗା’ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ପାଣି ତଳେ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା
ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ @Andamanislandtravelsoffcial ନାମକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନେଇଛୁ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବୁଡ଼ାଳି ଏକକାଳୀନ ପାଣିରେ ଓହ୍ଲାଇ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ୨୪୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ପତାକାର ଲମ୍ବ ୬୦ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ୪୦ ମିଟର ଥିଲା।
ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଏତେ ବଡ଼ ପତାକାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ତାହା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ! ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବୁଡ଼ାଳିଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଖୋଲି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେମାନେ ସାବଧାନତାର ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଖୋଲି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେଉଛି ଯେ, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିପରି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁଠି ସେମାନଙ୍କର ପତାକାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ ଏହା ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।