୪ ଏକର ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି ବିରାଟ ଗଛ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଲାଗେ ସାଲାଇନ୍‌, କେଉଁଠି ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ

ସାଲାଇନ୍ ଡ୍ରିପ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା?

By Rojalin Mishra
CELLNET

ତେଲେଙ୍ଗାନା: ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଗଛକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସାଲାଇନ୍‌। କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ବି ସତ।

ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହବୁବନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାମାରି ନାମକ ଏହି ଗଛଟି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମହବୁବନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ୮୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବଟଗଛ।

ଏହା ଚାରି ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବୃହତ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହା ଚାରି ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାର ଛାଇ ତଳେ ବସିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାର୍ଟ ୭୦ ହଜାର, ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ୫ ହଜାରରୁ ବି…

Period Leave; ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଲେ ବଡ଼…

ସାଲାଇନ୍ ଡ୍ରିପ୍ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା?

କାରଣ ଗଛଟି ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଅଂଶରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ତାର ବହୁତ ମୋଟା ଏବଂ ଲମ୍ବ ଡାଳ ହରାଇଥିଲା। ଗଛର ଏକ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତା’ପରେ ଗଛର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଦୁଇ ମିଟରରେ ଗଛରେ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଛରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶହ ଶହ ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଗଛ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଏହି ଗଛକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ବିଶାଳ ଶାଖା ଏବଂ ଛାଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗଛର ଶାଖା ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ ଯେ ଏହାର ଛାଇ ପ୍ରାୟ ୧୯,୦୦୦ ବର୍ଗ ଗଜ (୧.୬ ହେକ୍ଟର) ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଏବଂ ୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାର ଛାଇ ତଳେ ଆରାମରେ ବସିପାରିବେ।

ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଗଛର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡି, ଏହାର ମୂଳ ଏବଂ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଗଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନେକ ମୂଳ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଗଛଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର ଏବଂ ଅନେକ ମୂଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଏହାକୁ ପିଲ୍ଲାମାରି କାହିଁକି ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ

ଏହି ଗଛ କାକତିଆ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ବାହମାନୀ ସୁଲତାନତ ସମୟରୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଶାସକମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ଗଛର ଶୀତଳ, ଘନ ଛାଇ ତଳେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲେ।

ଗଛଟିର ନାମ ପିଲ୍ଲାମାରି, ଯାହାର ଅର୍ଥ “ଶିଶୁ” ଏବଂ “ମାରି” ଯାହାର ଅର୍ଥ “ବଟ”, ଯାହାର ଅର୍ଥ “ପିଲାମାନଙ୍କ ବଟ”। ଏହାର ନାମ ଏହାର ମୂଳ ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି।

ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ମୃତ, ଯାହାର ଅନେକ ମୂଳ ମୂଳ ଗଛରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗଛ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ।

ପିଲ୍ଲାଲାମାରି ବଗ କେବଳ ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।
ଗଛ ତଳେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ସହିତ ଏକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଏକ ହରିଣ ପାର୍କ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସାର୍ଟ ୭୦ ହଜାର, ହେଲେ ଘଣ୍ଟା ୫ ହଜାରରୁ ବି…

Period Leave; ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଲେ ବଡ଼…

ଗଜବ ବେଜ୍ଜତି ! ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଦଶା, ଲାଜରେ…

୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦରେ 3BHK ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଲା…

1 of 26,390