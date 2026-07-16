ବର୍ଷାରେ ଘରକୁ ସାପ ପଶିଲେ କଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ 'ବିଶ୍ୱ ସର୍ପ ଦିବସ' ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାପମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହି ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା।

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ସାପ ଦିବସ (World Snake Day) ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ସାପର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସାପକୁ ନେଇ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା। ସାପ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ଭୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମଣିଷ ସହ ସାପର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।

ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାପ ଦେଖାଯିବା ଘଟଣା ବଢ଼ିଯାଏ। ବିଲରେ ପାଣି ପଶିଯିବା ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ସାପମାନେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଘର, ବଗିଚା, ଗ୍ୟାରେଜ୍ କିମ୍ବା ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ପଶିଆସନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଧିକାଂଶ ସାପ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାପ ପଶିଆସେ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାମ କଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ସାପ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ନ କଲେ ସେ ନିଜେ ବାହାରିଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

“ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଉଡ଼ିଲା ପୋଲିସ୍…

ସାପକୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ଧରିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାପକୁ ଧରିବା କିମ୍ବା ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଅଧିକାଂଶ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ସାପ ଦେଖାଗଲେ ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଘରୋଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ଯେପରି ସାପ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିକଟରୁ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

ସାପଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସାପକୁ ଘେରିବା କିମ୍ବା ତା’ର ରାସ୍ତା ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସାପ ନିଜକୁ ଫସିଯାଇଥିବା ଭାବିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବନ ବିଭାଗ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପକରଣ ଥାଏ।

ସାପକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧୂଆଁ, କେରୋସିନ୍, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ।

ଘରକୁ ସାପ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ। ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ବଢ଼ିଥିବା ବୁଦା ଓ ଘାସ ସଫା କରନ୍ତୁ। କବାଟ, ଝରକା ଓ ଡ୍ରେନ୍‌ର ଫାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜାଳେଣି କାଠ, ଇଟା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମୂଷାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୂଷା ସାପର ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ।

ବିଶ୍ୱ ସାପ ଦିବସ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ସାପ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାପକୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଦକ୍ଷେପ।

You might also like More from author
More Stories

“ଦୁନିଆର ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ…

ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଉଡ଼ିଲା ପୋଲିସ୍…

କିଚେନ ଏବଂ ଘରେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ପାଲଟିଛନ୍ତି କି…

ଭାରତ ଖୋଲିବ ସଲାଲ-ବାଗଲିହାର ଗେଟ୍, ପାଣିରେ…

1 of 29,849