ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ହଠାତ ଏମିତି କହିଦେଲେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି, ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନେପାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାର୍କି ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ କାର୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜେନ-ଜି  ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

କାର୍କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ। ସେ କହିଥିଲେ, ‘ମୋଦି ଜିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୋ ମନରେ ମୋଦି ଜିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଧାରଣା ଅଛି।’ କାର୍କି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ନଥିଲେ।

କାର୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି।’ପରିସ୍ଥିତି କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ନେପାଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ,’ ସେ କହିଛନ୍ତି। କାର୍କି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।

ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କାର୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର। ଭାରତରେ ଆମର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କାର୍କୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛି। ଯେପରି ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଧିକ ବାସନ ଥିଲେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ସେହିପରି, କେତେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ କାର୍କୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ବି କଥା ହେଉଛୁ।

