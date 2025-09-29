(VIDEO)ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରୀ କଲା ଏହି ଦେଶ, ୨ ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତାକୁ ମାତ୍ର ୨ ମିନିଟରେ ଯିବେ ପହଞ୍ଚି

ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଚୀନ ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଉଚ୍ଚ ଗଗନସ୍କୁପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲମ୍ବା, ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ନିରନ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ଚୀନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ – ହୁଆଜିଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ବ୍ରିଜ୍ -କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି। ଏହି ସେତୁ କେବଳ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ବରଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।

ହୁଆଜିଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ବ୍ରିଜ୍, ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ
ହୁଆଜିଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏକ ଗଭୀର କେନିୟନ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ସେତୁ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଛି।

ଏହି ସେତୁଟି ଭୂମିଠାରୁ 625 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ। ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଶଳ ସହିତ ଏହି ସେତୁକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେତୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ
ଚୀନର ହୁଆଜିଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ସେତୁ କେବଳ ପରିବହନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଚୀନରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ।

ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ସେତୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଘ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ କରିବେ।

ସହଜ ଯାତ୍ରା
ହୁଆଜିଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ସେତୁ ଚୀନ୍‌ର ଅନେକ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ସରଳ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ପର୍ବତ ଦେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେତୁ ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇନାହିଁ ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଏହି ସେତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକ ଚମତ୍କାର
ହୁଆଜିଆଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାନିୟନ୍ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଗଭୀର କାନିୟନ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଭୂମି।

ଷ୍ଟିଲ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିବା ଏବଂ ସେତୁର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତୁଟି ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ, ଝଡ଼ ଏବଂ ଭାରୀ ଯାତାୟାତକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଏହି ସେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଏକ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେତୁ।

