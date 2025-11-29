‘କିଲର ସଙ୍ଗ’! ଏପରି ଏକ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବେ ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଲୋକେ! ସତ ଜାଣିଲେ ଥରି ଉଠିବ ଦେହ…

ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଶୁଭ ଗୀତ । ଯାହାକୁ ଶୁଣିବେ ମାତ୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଲୋକେ! ଏବେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଗଲାଣି ଜୀବନ ।

ମୁମ୍ବାଇ: ସଙ୍ଗୀତ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହା କେବଳ ଆମର ମୁଡ ଫ୍ରେସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ଏକ ଖୁସିର ଅବସର ହେଉ କି ଦୁଃଖର, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ, ଏପରି ଏକ ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି? ଏହି କାହାଣୀ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବାସ୍ତବତା।

ବର୍ଷସାରା, ଆମେ ଏପରି ଗୀତ ଶୁଣିଥାଉ ଯାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ “ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ” ନାମକ ଏକ ଗୀତ ଏତେ ଅଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପାଇଁ 100 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ଏହି ଗୀତଟି କେବେ ବାହାରିଥିଲା?

“ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ” 1933 ମସିହାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଙ୍ଗେରିଆନ ଗାୟକ ରେଜସୋ ସେରେସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା 1935 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସେରେସେଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଗୀତର ଅର୍ଥ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ହତାଶାଜନକ ଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା।

ଗୀତଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1935 ମସିହାରେ, ଜଣେ ମୋଚି ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟରେ “ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ” ର ଗୀତ ଲେଖାଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଏପରି ଘଟଣାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା – ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି, କେତେକ ପାଣିରେ ଡେଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନିଜର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ।

ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୀତର ଲେଖକ, ରେଜସୋ ସେରେସେ ମଧ୍ୟ 1968 ମସିହାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗୀତ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ଏହି ଗୀତଟି ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଥିଲା?

ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟି ଗଭୀର ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଏହା ହଙ୍ଗେରୀୟ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ହଙ୍ଗେରୀ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡିପ୍ରେସନ ଏବଂ ଚାପ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ‘ଗ୍ଲୁମି ସଣ୍ଡେ’ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ଗୀତଟିରେ ଜୀବନର ହତାଶା, ଯୁଦ୍ଧ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଏକାକୀତାର ଚିତ୍ରଣ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଂଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ନେଇଗଲା।

ବ୍ୟାନ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଏତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ, 1941 ମସିହାରେ ଗୀତଟି ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ “ସୁଇସାଇଡ ସଙ୍ଗ” ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, 2003 ମସିହାରେ, ଏହି ବ୍ୟାନ ହଟାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥର ଏକ ଚେତାବନୀ ସହିତ।

