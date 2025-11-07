Expensive Cities: ବିଶ୍ବର 7 ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସହର! ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଉପରେ, ଏଠି କୋଟିପତି ବି ହୋଇଯିବ କାଙ୍ଗାଳ
ବିଶ୍ବର ଏହି 7 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସହର । ଏଠି କୋଟିପତି ବି ହୋଇଯିବ କାଙ୍ଗାଳ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସହର ଏପରି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କମ ଟଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସହରରେ କେବଳ ପାଦ ଥାପିଲେ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଯାଏ।
ସହର ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସହରରେ ପରିବହନ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇଁ କମ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣିବା ବିଶ୍ୱର 10ଟି ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହର ବିଷୟରେ।
ମୋନାକୋ
ମୋନାକୋକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସହରରେ ଘରର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାସ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ସବୁ କୋଟିପତି ।
ସିଙ୍ଗାପୁର
ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସହରରେ ରହିବା ସହିତ ବାକି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ସହରର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପଛରେ ମହଙ୍ଗା ଗୃହ, କାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ଜଡ଼ିତ।
ହଂକଂ
ହଂକଂ ସର୍ବଦା ଏହାର ପାଇ ଫାଇ ରେଟ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସହରଟି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି, ଯାହା ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ
ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ରହିଛି। ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।
ଜୁରିଚ୍
ଜୁରିଚ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ।
ଜେନେଭା
ଜେନେଭା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।
କୋପେନହେଗେନ୍
କୋପେନହେଗେନ୍ରେ ଘର, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସହର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।