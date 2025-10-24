ମଟର ଭଳି ଛୋଟ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା; ଏମିତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯାହା ପଛୁଆ ଉଡିଥାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ସେହି ପକ୍ଷୀ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ପଛକୁ ଉଡିପାରେ । ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 80 ଥର ଡେଣା ଝାଡିପାରେ । ମାତ୍ର ଏହା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିବା ମୁସ୍କିଲ । ଦୁନିଆ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ । ଏଠାରେ ଓଟପକ୍ଷୀ ଭଳି ବିରାଟକାୟ ରହିଛି ତ ଏଠାରେ ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ ଭଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ଆଉ ଠିକ ସେହିପରି ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ।ଏହା ଏପରି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ମାତ୍ର ଏହା ପଛକୁ ଉଡିପାରେ ।
ଏପରିକି ଡାହାଣକୁ ଓ ବାମ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଉିଡିବାର କ୍ଷମତା ଏହା ରଖିଛି । ଏହା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରିପାରେ । ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡର ଥିବା ଡେଣା ପାଇଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଅନେକ କୁହନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 80 ଥର ନିଜ ଡେଣା ଝାଡିଥାଏ ହମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ ।
ହମିଙ୍ଗ ବାର୍ଡ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ । ଏହା ମୁଖ୍ଯତଃ କ୍ଯୁବା ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାର ଆକାର ଏକ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ 5 ରୁ 6 ସେମି ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ । ଏହା 1.6 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଚ । ଏହାର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏକ ବଡ ମହୁମାଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ।
ଫିମେଲ ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ ଠାରୁ ମେଲ ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ ଆକାରରେ ସାନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଘର ଏକ ଗଲ୍ଫ ବଲର ଗାତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାନ । ଏହି ପକ୍ଷୀ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉଡ଼ିପାରେ।
ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସିଧା ଉଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ଫୁଲର ରସ ପିଏ। ତେବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏହାୱ କେବେ ବସାକୁ ଯାଏ ତ କେବେ ଡାଳରେ ଝୁଲି ଶୋଇପଡେ ।
ହମିଙ୍ଗବାର୍ଡ ବିଶେଷକରି କ୍ୟୁବାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଅଣ୍ଡାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଟର ସହିତ ସମାନ ।