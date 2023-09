Firstest Fifty… ଟି-୨୦ ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ: ମାତ୍ର ୯ ବଲରେ ନେପାଳୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ- Video

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

କ୍ରିକେଟରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ତାହା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ । ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ, ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ସର୍ବାଧିକ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାସହିତ କୌଣସି ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି ନେପାଳ ।

A historical day for Nepal cricket in Asian Games:

– Kushal Malla scored the fastest ever T20i century in history – 34 balls.

– Dipendra Singh scored the fastest ever T20i fifty in history – 9 balls.

– Nepal scored the first ever 300 in T20i history.

– Madness from Nepal…!!! pic.twitter.com/Ibmghv2Wh0

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 27, 2023