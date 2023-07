(Video) ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟ! ଗରମ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ସେପଟେ ୨୮୨ ଫୁଟ ତଳକୁ ଦବିଲାଣି ବଟାଗାଇକା ଆଗ୍ନେୟଗିରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଏବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛଇ । ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରୁ ଋଷିଆର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଟାଗାଇକା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିରେ ଧିରେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଳୟର ପୂର୍ବ ରୂପ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଋଷିଆ ସାଇବେରିଆର ବଟାଗାଇକା କ୍ରାଟର ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନର୍କର ମୁହଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ୨୮୨ ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାପିଙ୍ଗ ହୋଲ୍ । ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡପାଇଁ ରାସ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବଟାଗାଇକା କ୍ରାଟରର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅସମତଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଉପରକୁ ଚଢୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ପର୍ମାଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତରଳିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି । ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କ୍ରାଟର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହି ବଟାଗାଇକା ଆଗ୍ନେୟଗିରି । ତେବେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି, ‘ମେଗା ସ୍ଲମ୍ପ’ ।

