ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା କେଉଁ ଦେଶର? ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବରରେ, ଜାଣନ୍ତୁ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ୧୦ଟି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହସୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ଭେନେଜୁଏଲା: ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକାର କରନ୍ତି।

ସ୍ୱିଡେନ: ସ୍ୱିଡିସ୍ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

୧୦୦ ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲରୁ ସରକାରଙ୍କ ଲାଭ କେତେ?…

ଭାରତରେ ୧୦ ହଜାର କତାରରେ ମାତ୍ର ଏତିକି,…

ଆମେରିକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ବିବିଧ ଜାତିଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜିତ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ: ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମହିଳାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚମକଦାର ଚର୍ମ ଉପରେ ଯାଏ।

ବ୍ରାଜିଲ: ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ।

ଭାରତ: ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ଜର୍ମାନୀ: ଜର୍ମାନ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୋମଳ ଚର୍ମ ଏବଂ ନିଖୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏପରି ଏକ ଏସୀୟ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।

ଗ୍ରୀସ୍: ଗ୍ରୀସ୍ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଇଟାଲୀ: ଇଟାଲୀର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ।

 

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ…

ଜାଣନ୍ତି କି ୧୦,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ…

