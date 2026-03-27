ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା କେଉଁ ଦେଶର? ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବରରେ, ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ୧୦ଟି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହସୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଭେନେଜୁଏଲା: ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହା ଅଧିକାର କରନ୍ତି।
ସ୍ୱିଡେନ: ସ୍ୱିଡିସ୍ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଆମେରିକା: ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏହାର ବିବିଧ ଜାତିଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗୁଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜିତ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ: ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମହିଳାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚମକଦାର ଚର୍ମ ଉପରେ ଯାଏ।
ବ୍ରାଜିଲ: ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାଙ୍କ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ।
ଭାରତ: ଭାରତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏଠାକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଜର୍ମାନୀ: ଜର୍ମାନ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୋମଳ ଚର୍ମ ଏବଂ ନିଖୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏପରି ଏକ ଏସୀୟ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
ଗ୍ରୀସ୍: ଗ୍ରୀସ୍ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଇଟାଲୀ: ଇଟାଲୀର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ।