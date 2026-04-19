ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ଆମ୍ବର ଦାମ୍ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଆପଣଙ୍କର, ୟାକୁ ପୁଣି ଦିଆଯାଉଛି Z+ ସୁରକ୍ଷା

ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ ‘ମିୟାଜାକି’ ଭାରତରେ! ଦାମ ଶୁଣି ଚମକିଯିବେ

By Jyotirmayee Das

Expensive Mango: ଏମିତି ଏକ ଆମ୍ୱ, ଯାହାର ଦାମ୍‌ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ବି ୩ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଏହା ଏମିତି ସେମିତି ଆମ୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ‘ମିୟାଜାକି’ ଆମ୍ବ । ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଆମ୍ବ କିଲୋ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।

‘ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଣ୍ଡା’ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଆମ୍ୱ ନିଜର ବହୁ ମୂଲ୍ଯ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହାକୁ ଅତ୍ଯଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଏହି ଆମ୍ୱ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଛ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ । ନିଜର ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ‘ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଣ୍ଡା’ ଭାବରେ ମଧ୍ଯ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହି ଆମ୍ୱର ଦାମ୍ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି…

ମିୟାଜାକି ଆମ୍ୱ ଜାପାନରେ ମିଳିଥାଏ । ୨୦ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଦେଶର ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ଯମରେ ପ୍ରଜନନ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଓଜନ ୩୫୦ ରୁ ୫୫୦ ଗ୍ରାମ । ନିଜର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାଦ ଓ ଚିନିର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ତାହାସହ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ସ୍ୱାଦ,ରଙ୍ଗ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ବିଶିଷ୍ଟତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହା ଫଳର ରାଜା ଭାବରେ ମଧ୍ଯ ପରିଚୟ ହାସିଲ କରିଛି ।

ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଚଳିତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ଜବଲପୁରରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିନୌଟା ଗାଁରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆମ୍ବ ଏତେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବର୍ଗର ଯେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ Z+ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ବ ଜବଲପୁରର ଶ୍ରୀ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫାର୍ମହାଉସରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି।

ଆମ୍ବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ପରିସରରେ ୧୭ ଜଣ ଜର୍ମାନ ସେଫର୍ଡ ଏବଂ ୩ ଜଣ ଭୟଙ୍କର ଦେଶୀ ରକ୍ଷକ କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୧୫ ରୁ ଅଧିକ ହାଇଟେକ୍ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦଳ ଆମ୍ବ ଉପରେ ଦିନ-ରାତି ନଜର ରଖନ୍ତି। ଜବଲପୁରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଅନନ୍ୟ ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫାର୍ମହାଉସ ସଂକଳ୍ପ ପରିହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ସିଂହ ପରିହାରଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଫାର୍ମହାଉସ ଚାରି ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମିଆଜାକି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

