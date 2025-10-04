ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ: ଆକାରରେ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଗୁଣା ବଡ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…
ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ଦେଶ ଯାହାର ଜନସଖ୍ୟା ଏକ ହଜାରରୁ କମ୍ । ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଆକାର ଓ ଲୋକସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ବଡ । ତେବେ ସେ ଦେଶ କେଉଁଠି ଅଛି ଓ ଏହାର ନାମ କଣ ଜାଣନ୍ତୁ …
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଚକିତ କଲାଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ।
ଏହା ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀର ଛୋଟ ଦେଶ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଭାରତର କୌଣସି ଏକ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ । ଭାଟିକାନ ସିଟିକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଟାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ବା ସହର କୁହାଯାଏ । ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ୪୪ ହେକ୍ଟର ବା ୦.୪୪ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର । ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୮୨ ।ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ ଓଡିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ୩ଲକ୍ଷ ଗୁଁଣାରୁ ଅଧିକ । ରୋମ ମଝିରେ ଏହି ଦେଶଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
୧୯୨୯ ମସିହାରେ ପୋପ୍ ଓ ଇଟାଲୀର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେନିଟୋ ମୁସଲିନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଭାଟିକାନ ସିଟି ଏକ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ ୧୮୭୦ ଯାଏଁ ରୋମ ଅଧିନରେ ଏହା ଥିଲା ମାତ୍ର ପରେ ଇଟାଲୀର ଏକୀକରଣ ନିତୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଲଗା ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।
ଚକିତ ଘଟଣା: ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ । ଅଧିକାଶଂ ବାସିନ୍ଦା ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ୪୫୩ ଜଣ ନାଗରିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଜନସଖ୍ୟା ୮୮୨ ।
ବାକି ୩୭୨ ନାଗରିକ ବିଦେଶରେ କାମ ପାଇଁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ଏଠାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆହୁରୀ କମିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଯାହାକି ଦେଶର ଅର୍ଥନିତିକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।